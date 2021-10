Elezioni in Sicilia, si vota in 43 comuni: tutte le date

Si vota anche in Sicilia: diversi comuni sono coinvolti alle votazioni questo fine settimana. Chiamati a votare più di 600mila elettori: tutte le date.

In questi ultimi giorni, alcune delle grandi città italiane sono andate al voto. Tra queste, alcune già aspettano il risultato delle elezioni amministrative, mentre altre andranno al ballottaggio.

Invece, in Sicilia le elezioni sono attese per questo fine settimana: circa 600mila cittadini sono chiamati a votare in ben 43 comuni, con eventuale ballottaggio, fissato per il 24 ottobre, se i candidati non dovessero superare il 40% dei voti. In altri 13 comuni le elezioni saranno previste per il 24 e 25 ottobre con più di 15mila elettori.

I comuni al voto

In particolare sono interessate tutte le province dell’Isola e i seguenti comuni:

Agrigento: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani (sciolto per infiltrazioni mafiose);

Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per infiltrazioni mafiose) e Vallelunga Pratameno (entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose);

Catania : Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca;

: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca; Enna: Calascibetta;

Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta (sciolto per infiltrazioni mafiose), Patti, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta;

Palermo: Alia, Montelepre, San Cipirello (sciolto per infiltrazioni mafiose), San Giuseppe Jato, Terrasini;

Ragusa: Vittoria (sciolto per infiltrazioni mafiose);

Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per infiltrazioni mafiose), Rosolini, Sortino;

Trapani: Alcamo e Calatafimi Segesta.

Nei comuni di Torretta e Mezzojuso nel Palermitano e Misterbianco nel Catanese, questi sciolti per infiltrazioni mafiose, si voterà giorno 24 ottobre con eventuale ballottaggio fissato per il 7 novembre.