“Corri Catania” torna dopo lo stop ma con alcune novità: come sarà

Dopo la sospensione dello scorso anno, riparte il Corri Catania. Con una novità, al fine di evitare assembramenti quest'anno ci sarà un percorso libero.

Questa mattina, a partire dalle ore 10:30 e presso Palazzo degli Elefanti, verrà ufficialmente presentato un evento molto importante per la città di Catania. Si tratta del “Corri Catania” 2021, una corsa-camminata di solidarietà a cui può partecipare chiunque. L’evento si terrà il prossimo 10 ottobre.

Alla conferenza stampa di questa mattina parteciperanno, tra gli altri, anche il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’Assessore allo sport Sergio Parisi e Pino Liberti, Commissario per l’Emergenza Covid Area Metropolitana di Catania.

“Corri Catania” 2021: come sarà

Il “Corri Catania” 2021 è simbolo di ripresa perché torna dopo lo stop imposto dalla pandemia. Secondo quanto già emerso l’edizione 2021, la numero 13, presenterà delle novità.

Di fatto il prossimo 10 ottobre non ci sarà un percorso prestabilito, né una partenza collettiva. La corsa verrà intrapresa in modo libero ed in autonomia in tutta la città di Catania, per evitare assembramenti. Si punta, in effetti, a rispettare le norme anti-Covid.