Tax credit sanificazione 2021, istanze dal 4 ottobre: parte l'iniziativa statale che concede un credito d'imposta del 30% su varie spese sostenute per la messa in sicurezza dal Covid degli ambienti al chiuso.



Tax credit sanificazione 2021, istanze dal 4 ottobre: ancora pochi giorni e potrà essere richiesto il bonus per la sanificazione, ulteriore misura nata per contrastare l’avanzata della malattia da Coronavirus nei locali al chiuso. Ma come funziona il bonus? Da quando potrà essere richiesto? E chi potrà accedervi? Ecco tutte le ultime informazioni al riguardo.

Tax credit sanificazione 2021: date, beneficiari e importi

Da quando sarà possibile richiedere il bonus per la sanificazione? Secondo le linee guida del governo, stando a quanto approvato nel decreto Sostegni-bis, si potrà fare domanda dal prossimo lunedì 4 ottobre fino al 4 novembre. Nonostante questo, alcune indiscrezioni parlano di un possibile prolungamento nei mesi, almeno fino alla fine del 2021.

Entrando più nello specifico, chi potrà richiederlo e per cosa? I beneficiari saranno enti non commerciali, enti religiosi riconosciuti civilmente, imprese, autonomi, infine strutture ricettive extra-alberghiere, non imprenditoriali. Chi farà domanda potrà accedere ad un credito d’imposta, che sarà pari a ben il 30% delle spese che saranno state effettuate nel periodo estivo per la messa in sicurezza degli ambienti al chiuso, quali:

acquisto di dispositivi per la protezione individuale (DPI) e dispositivi di sicurezza di contrasto al Coronavirus, quali, ad esempio, i tamponi;

(DPI) e dispositivi di sicurezza di contrasto al Coronavirus, quali, ad esempio, i tamponi; acquisto di dispositivi per garantire la corretta distanza interpersonale come previsto dalle linee guida del Ministero della Salute quali, ad esempio, i pannelli e le barriere protettive : saranno conteggiate, ai fini del bonus, anche le spese per l’installazione;

: saranno conteggiate, ai fini del bonus, anche le spese per l’installazione; acquisto di disinfettanti e soluzioni detergenti ;

; spese di sanificazione degli ambienti.

Si ricordi che, come previsto dalla legge, se richiesto da professionisti condividenti lo stesso studio, il bonus può essere ripartito. Quanto agli importi, infine, come previsto dall’articolo 32 del decreto Sostegni-bis, il tetto massimo dei crediti d’imposta previsto sarà fissato a 60mila euro, come nell’edizione precedente del bonus sanificazione. Infine, a ricevere le domande e, successivamente, erogare l’importo del bonus sarà l’Agenzia delle Entrate.