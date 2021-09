Stasera in tv: in onda “The Foreigner”

Questo inizio settimana parte abbastanza caldo: perché non fare finta che ci sia fresco rimanendo in casa, sul divano, a guardare la televisione con l'aria condizionata accesa? Ecco alcuni dei programmi che andranno in onda stasera.

I Bastardi di Pizzofalcone – Vuoto [Rai 1, ore 21:25]: il commissario Martini, una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra, indaga sulla scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito; tutto questo mentre la rete di uno strano stalker si stringe intorno a Laura Piras.

Presa diretta – Petrolio, il tempo perduto [Rai 3, ore 21:20]: Riccardo Iacona e la sua squadra parlano di alcuni temi politici trascurati dall’agenda pubblica.

The Foreigner [Italia 1, ore 21:20]: Ngoc Minh Quan, un ex soldato vedovo delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese a Londra con la sua socia in affari e sua figlia Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, si spinge ai suoi estremi fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi e cioè i terroristi responsabili della morte di sua figlia, per cercare così vendetta.



Warcraft- L’inizio [Mediaset 20, ore 21:05]: il regno di Azeroth si ritrova sull’orlo di una guerra civile a causa di un attacco invasore di terribili orchi in cerca di nuove terre da conquistare. Per invadere Azeroth, i guerrieri orchi aprono un portale che collega le due terre.