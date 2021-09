Ryanair, voli da 4,99 euro da e per Catania: le offerte

Voli Ryanair in offerta da e per Catania per l'Italia e per l'estero. La compagnia irlandese low-cost mette a disposizione diversi biglietti in sconto.

Voli Ryanair in offerta a prezzi vantaggiosi per chi sta pensando di organizzare un viaggio o un weekend fuori tra settembre e novembre. La compagnia low-cost irlandese mette, infatti, a disposizione biglietti a prezzi ridotti per volare in Italia e all’estero.

Per usufruire di queste offerte da settembre a novembre, c’è tempo fino al 29 settembre 2021. Vediamo tutte le offerte più vantaggiose da e per l’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Ryanair: le offerte da e per Catania

Da Milano Bergamo, da Roma Fiumicino, da Perugia e da Trieste si può volare a Catania da 12.99 euro. Le offerte da Catania, invece, sono ancora più vantaggiose. Voli anche a 4,99 per mete come Roma. La lista di tutte le offerte:

Per prenotare, collegarsi sul sito della compagnia e cliccare sul banner dedicato alle “Fughe in città”. Apparirà una schermata con tutte le offerte da ogni città.