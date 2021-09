Unict, al via la consegna degli abbonamenti bus/metro per gli studenti universitari: le modalità

Novità per gli abbonamenti, a tariffa agevolata di 20 euro, dedicati agli studenti universitari per bus AMTS e metro FCE: tutto pronto per il ritiro e l'attivazione del servizio.

Tutto pronto per quanto concerne la consegna degli abbonamenti bus e metro dedicati agli studenti universitari dell’Ateneo catanese. Ad annunciarlo è la stessa università tramite una nota dedicati agli studenti iscritti al nuovo anno accademico 2021/22, che hanno sottoscritto un abbonamento per la mobilità urbana con bus e metropolitana.

Tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Catania (corsi di studio, master, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione) possono, inoltre, sottoscrivere online l’abbonamento annuale ai trasporti urbani bus (AMTS) e metro (FCE) alla tariffa agevolata di 20 euro fino al prossimo 30 ottobre.

La richiesta può essere effettuata tramite Portale Studenti contestualmente all’immatricolazione/iscrizione – selezionando il flag sulla voce “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/FCE” – oppure in un momento successivo all’immatricolazione/iscrizione, selezionando la voce “Contributo trasporti” dal menu “Carriera > Domande” della propria pagina personale del Portale Studenti.

A partire da lunedì 20 settembre, gli studenti che sono già in possesso della tessera trasporti “FCE” (oppure della Carta dello Studente – Creval Prepaid Card Unict) potranno attivare l’abbonamento presentandosi alla stazione “Catania Borgo” in via Caronda negli orari di apertura dello sportello (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17,30).

Gli studenti che non sono in possesso della tessera trasporti o della Carta dello studente (Creval Prepaid Card Unict) potranno presentarsi alla stazione “Catania Borgo” in via Caronda per la stampa dell’abbonamento il lunedì 27 e martedì 28 settembre, dalle 8 alle 17,30, cognomi A-L e mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, dalle 8 alle 17,30, cognomi M-Z.

A partire da venerdì 1° ottobre il ritiro delle tessere e l’attivazione degli abbonamenti sarà possibile negli orari di apertura dello sportello (da lunedì a sabato dalle 8 alle 17,30).

Gli abbonamenti hanno validità dal 1° ottobre di quest’anno al 30 settembre 2022, indipendentemente dalla data di pagamento, ritiro o attivazione.