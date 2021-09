Stasera in TV: “Sorelle per sempre” e “Hercules-Il guerriero”

Giovedì di metà settembre noioso? La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere.

Sorelle per sempre [Rai 1, ore 21:25]: A Mazara del Vallo, Marinella Torrisi e Costanza Maggio sono compagne di classe all’asilo, per via di una distrazione della maestra, le bambine vengono confuse e accompagnate dalla mamma sbagliata. Questo errore porta le famiglie a fare una grande scoperta sulle due figlie.

Star in the star [Canale 5, ore 21:20]: Nuovo programma di Canale5, 10 concorrenti che fanno parte del mondo della televisione, vestiranno i panni dei più noti cantanti italiani e internazionali.

Hercules- Il guerriero [Nove, ore 21:35]: La semi-divinità Hercules è capo di un gruppo di mercenari, che ha l’obbiettivo di porre fine a una guerra civile sul territorio di Tracia. Hercules ha la forza di una divinità ma subisce le sofferenze di ogni uomo terreno, diversi nemici tentano di metterlo in difficoltà.

Il patriota [Rai Movie, ore 21:10]: Nel 1776, Benjamin Martin eroe della guerra franco-indiana, rinuncia di andare in guerra per dedicarsi alla famiglia, anche perchè è rimasto vedovo. Suo figlio Martin non condivide il parere del padre e si unisce ai ribelli. Martin si unirà successivamente quando gli inglesi minacceranno la sua famiglia.