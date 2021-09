Stasera in Tv: in onda “Whiteout” e “American Pie”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera in Tv in una serata di inizio settimana. Di seguito una selezione di film interessanti.

Killer Elite [Italia 1, ore 21:20]: Alcuni membri delle forze speciali britanniche muoiono in incidenti apparentemente fortuiti in Oman ma in realtà causati da un commando di spietati assassini mercenari, i Feather Men, con a capo il sanguinario Danny (Jason Statham). Il governo inglese, per evitare che seguano altri omicidi, mette in piedi un gruppo speciale di agenti vigilanti, di cui fa parte anche Spike (Clive Owen), che prima di ritirarsi in pensione ha il compito di proteggere i membri superstiti, come il suo ex mentore Hunter (Robert De Niro) prigioniero del sultano dell’Oman, e di scovare chi si nasconde dietro i delitti.

Whiteout – Incubo bianco: [Canale 20 Mediaset, ore 21:05]: Per far luce sul primo assassinio mai commesso in Antartide, gli Stati Uniti inviano sul posto lo sceriffo federale Carrie Stetko. La donna, però, ha le ore contate: le rimangono solo tre giorni prima che l’intera regione piombi in un buio lungo sei mesi, lasciandola così, pericolosamente isolata in compagnia dell’assassino.

Un’estate ai Caraibi: [Cine 34, ore 21:00]: Una commedia leggera per una serata in tranquillità e spensieratezza con una serie di eventi divertenti.

American Pie – Il matrimonio: [Italia 2, ore 21:15]: Jim e Michelle stanno per sposarsi e gli amici si preparano all’evento. Steve Stifler mette subito gli occhi su Cadence, l’attraente sorellina della sposa, arrivata per fare la damigella d’onore. Jim cerca di tenerlo tranquillo perché vuole fare buona impressione sui futuri suoceri, Harold e Mary. Naturalmente non può mancare una scatenata festa di addio al celibato.