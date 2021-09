Stasera in TV: in onda “Momenti di trascurabile felicità” e “Godzilla II”

Considerata l'allerta gialla, perché stasera non riposarsi sul divano guardando la TV? Ecco le proposte della redazione di LiveUnict.

Momenti di trascurabile felicità [Rai 1, ore 21:25]: Paolo conduce una vita tranquilla con la moglie e i due figli, ma in una frazione di secondo tutto cambia: viene investito in pieno da un’auto e si ritrova in Paradiso. Da qui, rivalutà la sua mediocre vita e scopre di aver la possibilità di ritornare sulla Terra per un’ora e trentadue minuti.

Presa diretta – La guerra dei soldi [Rai 3, ore 21:20]: Riccardo Iacona e la sua squadra alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Godzilla II – King of the Monsters [Italia uno, ore 21:20]: dopo l’attacco del 2014, a San Francisco i mostri giganti Rodan e King Ghidorah sono pronti a radere al suolo ogni forma di vita umana sulla Terra: l’unico a poter sconfiggere i nemici è Godzilla.

Codice 999 [Mediaset 20, ore 21:04]: un ex ufficiale delle forze speciali e il suo gruppo di poliziotti corrotti usano la loro esperienza per rapinare banche e commettere crimini. Mentre l’ispettore indaga su uno dei loro colpi, l’ex ufficiale ed il suo gruppo pensano di inscenare un 999, un codice usato dalla polizia per indicare agente a terra.