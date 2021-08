Coronavirus Sicilia, Isola ancora prima per contagi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: pubblicato il bollettino con i nuovi dati. Di seguito la situazione per provincia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino giornaliero con la situazione aggiornata riguardante il coronavirus. La Sicilia, tuttavia, è ancora la prima regione per numero di contagi in Italia. Infatti, a causa dell’elevato numero di nuovi positivi e di ricoverati in terapia intensiva, la regione potrebbe fare passaggio in zona gialla a partire da lunedì. Nelle ultime 24 ore la Sicilia ha registrato 1.097 nuovi positivi al covid e 15 decessi. I dimessi/guariti ammontano a 478.

In Italia, invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.221 nuovi positivi al coronavirus e 43 decessi.

La situazione per provincia