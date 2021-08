Sicilia, infermiera intubata in rianimazione: aveva mentito sul vaccino

A Ragusa una infermiera di 50 anni si trova nel reparto rianimazione, per aver preso il covid. La donna non si era vaccinata

In Sicilia, e più nello specifico a Ragusa, un’infermiera di 50 anni è risultata positiva al Covid. La donna è stata ricoverata presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove ora si trova intubata nel reparto di rianimazione.

Come riportato da Ansa, la donna era addetta al controllo delle cartelle cliniche presso l’Ospedale Maggiore di Modica e aveva deciso di non vaccinarsi. Tuttavia, la decisione non era stata comunicata alla Direzione sanitaria provinciale.

L’azienda sanitaria di Ragusa era stata tra le prime a decidere di sospendere medici e infermieri non vaccinati. La legge obbliga infatti la vaccinazione per mantenere un certo livello di sicurezza, dato che la somministrazione del vaccino rappresenta un “requisito essenziale” per eseguire la propria professione.