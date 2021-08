Coronavirus Sicilia, Catania seconda per nuovi positivi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con i dati odierni. Di seguito la situazione in Sicilia e nelle rispettive province.

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati del bollettino odierno riguardanti i contagi da coronavirus. In Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.548 nuovi positivi al covid e un incremento di 59 decessi.

La situazione in Sicilia non è delle migliori, infatti, la regione ha raggiunto i dati per essere ammessa in zona gialla. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.409 nuovi positivi, 9 decessi e 841 dimessi/guariti. La regione rimane ancora prima per contagi in Italia.

La situazione in Sicilia