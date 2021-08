Stasera in TV: in onda “Ted Bundy” con Zac Efron

Cosa guardare stasera in TV? Se non vi va di uscire, la Redazione di LiveUnict propone alcuni titoli interessanti.

Ted Bundy – Fascino criminale [Rai 3, ore 21:20]: è la storia dello psicopatico pluriomicida americano Ted Bundy, raccontata dal punto di vista di Liz (Lily Collins), la donna che visse per anni al fianco dell’assassino, ignara delle sue azioni. Persino dopo l’arresto, Liz continuò a credere all’innocenza di Ted prima di arrendersi all’evidenza delle prove. Il motivo? modi da gentiluomo, personalità ambigua e carismatica, Bundy usava il suo potere di seduzione per attrarre le vittime, rendendosi colpevole di oltre 30 stupri e omicidi negli anni 70. Con Zac Efron.

Tradita [La 5, ore 21:10]: la protagonista è una giovane studentessa che, una volta essere tornata a casa dal college, inizia a nutrire sospetti sul conto del patrigno, socio in affari di suo padre dopo averlo sorpreso in compagnia di una misteriosa donna che farà una tragica fine.

Cattivi vicini [canale 20, ore 21:04]: i due trentenni Mac e Kelly Radner stanno vivendo il classico sogno americano: sono una coppia felice, hanno una bella casetta nuova in un quartiere residenziale fuori città e sono appena diventati genitori di un’adorabile bambina. Questo, però, non impedisce loro di sentirsi ancora in parte giovani e ribelli anche se, in realtà, non è più così. Mac e Kelly, infatti, dovranno arrendersi all’evidente avanzare dell’età adulta con l’arrivo dei nuovi vicini di casa: dozzine di confratelli della congrega Delta Psi Beta guidati dal carismatico presidente Teddy Sanders e organizzatori di feste stupende.