Instagram, addio ad una funzionalità: ecco di quale si tratta

La nota App Instagram dirà addio ad un'importante funzione. Ecco di cosa si tratta e con cosa verrà sostituita.

Il noto social media Instagram ha annunciato l’abbandono della funzionalità “Swipe-up” a partire dal prossimo 30 agosto. Infatti, essa verrà sostituita da un adesivo.

Lo swipe-up nelle Stories era stato introdotto come strumento di approfondimento per profili molto seguiti di creatori di contenuti, media, celebrità o aziende. Basta scorrere col polpastrello dal basso verso l’alto per aprire un link che porta a un articolo da leggere, a una pagina prodotto da acquistare, a un portale al quale iscriversi e così via. Sin da subito lo swipe-up è stato particolarmente apprezzato dagli influencer, che hanno potuto così indirizzare i propri seguaci verso un servizio sponsorizzato.

Rispetto allo swipe-up, l’adesivo ha due vantaggi. Il primo è quello della libertà creativa visto che sarà un elemento che si potrà piazzare dove si vuole nel layout delle Stories e con lo stile desiderato, proprio come un sondaggio o un qualsiasi altro sticker. Secondo: finalmente ci sarà un’interazione con i followers che potranno rispondere alla storia con link, mentre prima era impossibile