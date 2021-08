Sicilia, sconti in spiaggia ma solo per famiglie “tradizionali”: polemiche su cartello

Un cartello affisso all'ingresso di una spiaggia della Sicilia fa discutere: questo indica sconti solo per famiglie composte da "Padre, madre e figli".

Un cartello all’ingresso della spiaggia Marianelli, nel comune di Noto ed in provincia di Siracusa, segnala la possibilità di biglietti ridotti o ingressi liberi in determinati casi. Nello specifico, si legge che tra i beneficiari di queste agevolazioni ci sono anche le famiglie, ma che “per concetto di famiglia si intende: Padre, madre, figli (primo grado)”.

Se applicata alla lettera, dunque, la normativa taglierebbe fuori non solo le famiglie arcobaleno, ma anche tutti i nuclei familiari non “tradizionali”, come i genitori single, i separati e, più banalmente, coloro che vogliono godersi il giorno di ferie con i loro figli e senza il consorte.

Sono giunte puntuali le proteste di alcune associazioni, tra cui Arcigay, che hanno richiesto la rimozione immediata del cartello affisso dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.