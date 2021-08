Stasera in TV: partite di Coppa Italia e “Donne, regole e tanti guai”

Nella programmazione di stasera 16 agosto 2021 si celebreranno due partite della Coppia Italia, ma anche film, documentari e le inchieste giornalistiche di Report.

Report (Inchieste) [Rai 3, 21:20]: Sigfrido Ranucci e la squadra di Report tornano a mostrarci le inchieste più scottanti d’Italia. Il programma, ormai da anni, tratta di approfondimenti polici, economici e sociali.

Coppa Italia – Sampdoria vs Alessandria [Italia 1, 20:52]: La partita in diretta della Coppia Italia 2021-2022.

Coppa Italia – Saernitana vs Reggina [20 Mediaset, 20:36]: La partita in diretta della Coppia Italia 2021-2022.

Baloon – Il vento della libertà [Canale 5, 21:21]: Film drammatico del 2018. Nell’estate del 1979, due famiglie tedesche costruiscono una mongolfiera per passare dalla Germania dell’est a quella dell’Ovest ed essere liberi. Ma quando manca poco per giungere a destinazione la mongolfiera ha un guasto e devono rinunciare alla fuga. La Stasi nel mentre viene a sapere del loro progetto e comincia a ricercarli, costringendoli a una lotta contro il tempo.

Donne, regole e tanti guai [Paramount Channel, 21:10]: Celebre film statunitense del 2007. Una ragazza indisciplinata e senza educazione viene mandata dalla nonna per rimetterla in riga. Ma qui le cose cambieranno, mostrando alcuni fatti nascosti.

Dittatori del Novecento – Adolf Hitler [Focus, 21:15]: Infanzia, giovinezza e fallimenti del dittatore del ‘900 Adolf Hitler. La biografia del Fuhrer iene illustrata con l’ausilio di studiosi e storici, dalla nascita in Australia fino alla morte nel bunker di Berlino.

Hostiles – Ostili [Rai Movie, 21:10]: Al capitano Joe Blocker, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Proprio Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e ha visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri di cavalli Comanche.