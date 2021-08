Coronavirus, in Sicilia 881 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino

Il bollettino Covid di oggi mette al primo posto la Sicilia per numero di contagi: ecco tutti i dati relativi a positivi, decessi e attuali positivi.

I contagi in Italia, nelle ultime 24 ore, sono 3.674. Al primo posto tra le regioni con più positivi, c’è la Sicilia con 881 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A seguire, la Toscana con 527 contagi, l’Emilia Romagna con 458 e il Lazio con 419.

A livello nazionale, i nuovi decessi sono in tutto 24. Di questi, 7 sono avvenuti in Sicilia, dove i ricoveri ordinari sfiorano la soglia massima. L’incremento totale di nuovi attuali positivi è di 168, per un totale di 128.696 attuali positivi in tutta Italia. In Sicilia, l’incremento di nuovi positivi è di +697, per un totale di 18.733 attuali positivi in tutta l’Isola.

I dati delle province siciliane