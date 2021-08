Meteo Sicilia, ancora “allerta rossa”: rischio incendi e ondate di calore

Allerta rossa su quasi tutta la Sicilia: la Protezione civile ha diramato l'ennesimo bollettino di questa estate, per rischio incendi e ondate di calore.

Il caldo delle ultime settimane sembra essere destinato a continuare anche nei prossimi giorni. Per la giornata di domani, infatti, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per rischio incendi per le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Al rischio incendi per i territori menzionati sopra, si aggiunge l’allerta per il rischio di ondate di calore a Palermo, dove è prevista per la giornata di domani un’allerta di livello 3. L’unica provincia per la quale il livello di allerta rimane “arancione” è quella di Messina.