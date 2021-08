Stasera in TV: in onda “Inception”

Cosa guardare stasera in TV? Se non vi va di uscire, la Redazione di LiveUnict propone alcuni titoli interessanti.

Inception [Canale 20 Mediaset, ore 21:20]: Dom Kobb (Leonardo Di Caprio) è il miglior ladro in circolazione nel suo campo: la pericolosa e difficile arte di estrarre segreti rilevanti dall’inconscio durante la fase onirica, il momento in cui la mente abbassa tutte le sue difese e diventa vulnerabile. Un’abilità, questa, che lo ha reso un personaggio di rilievo nel mondo dello spionaggio industriale anche se il prezzo che ha dovuto pagare per la sua fama è quello di essere stato condannato ad una eterna fuga. Non può ne amare ne tanto meno essere amato, fin quando, però, non gli viene offerta una possibilità’: uscire da questo tetro circolo vizioso. Questa volta però, kobb e il suo team di specialisti invece di sottrarre informazioni dovranno riuscire a crearne delle nuove, invece di rubare un’idea la dovranno far nascere. La perfezione, applicata al crimine.

Fuga nella giungla [Rai 4, ore 21:20]: la protagonista è Avery Taggart, una reporter che si trova a Bogotà, in Colombia, quando scoppia improvvisamente un violento conflitto. Insieme a una squadra di mercenari, la reporter cercherà di documentare i fatti e uscire illesa dagli scontri.

Money Monster, l’altra faccia del denaro [Rai Movie, ore 21:20]: Lee Gates (George Clooney), conduttore televisivo divenuto un guru della finanza, quando perde tutti i soldi della sua famiglia in un brutto investimento viene minacciato da Kyle Budweell (Jack O’Connell) che prende Lee e il suo intero programma in ostaggio minacciandolo di ucciderlo qualora non dovesse riottenere indietro il suo capitale. Mentre le azioni iniziano a salire come conseguenza dell’eco mediatica, la situazione degli ostaggi fa luce su un possibile scandalo che interessa la compagnia su cui Kyle ha investito.

Alaska [Irisi, ore 21:00]: sei mesi dopo la morte della moglie, Jack Barnes lascia Chicago per trasferirsi con i due figli adolescenti a Quincy, sperduto paesino di mare in Alaska. Jack fa il pilota e una sera, durante un’accesa discussione a casa con i figli, viene chiamato per portare con urgenza medicinali in un paesino vicino. Mentre è in volo, però, a causa del maltempo l’aereo si schianta sulla parete di un ghiacciaio e dovrà fare di tutto per sopravvivere e tornare a casa.