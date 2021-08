Catania, la provincia è colpita da nuovi incendi: le zone coinvolte

Oltre al caldo anomalo, in tutta la provincia di Catania si teme per l'elevato rischio di incendi: numerosi gli interventi odierni dei Vigili del Fuoco.

La provincia di Catania continua ad essere minacciata da roghi. Secondo gli ultimi aggiornamenti rilasciati, a partire dalle ore 8:00 di questa mattina, grazie al lavoro delle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati conclusi ben 20 interventi. Inoltre, 16 sarebbero ancora in corso e 12 in cosa.

Al momento, per via di alcuni incendi di vegetazione e sterpaglie, si riscontrano tre situazioni critiche nel Catanese. In particolare a: