Stasera in TV: in onda “Big Eyes” e “Save the last dance”

Comincia una nuova settimana: se il troppo caldo smorza la voglia di uscire, perché non godersi uno di questi film, in onda stasera in tv?

Big Eyes [Rai 1, ore 21:25]: diretto da Tim Burton, il film racconta la vera storia di Margaret Keane: la pittrice che dipingeva bambini caratterizzati da grandi occhi, tenuta sempre in ombra dal marito, Walter, il quale vendeva e spacciava le opere della moglie per sue;

The Ride – Storia di un campione [Canale 5, ore 21:21]: il film racconta la delicata storia di un ragazzino cresciuto in un contesto difficile, il quale finisce in carcere minorile dopo aver accoltellato il padre violento per difendere la madre, che muore qualche tempo dopo. Una volta uscito dalla prigione, viene affidato ad una nuova famiglia, che lo aiuterà non solo a staccarsi dalle ideologie con le quali aveva vissuto tutta la vita, ma anche a perseguire il suo più grande sogno: divenire campione di BMX;

Austin Powers – La spia che ci provava [Mediaset, ore 21:04]: secondo capitolo della serie di film dedicate alla divertente spia inglese, che si troverà ad affrontare nuovamente il suo grande nemico, il Dottor Male;

I cancelli del cielo [Rai Movie, 21:10]: Christopher Walken e Jeff Bridges si trovano tra i protagonisti di questo western ambientato in Wyoming, che racconta la battaglia tra gli immigrati est-europei, che si vedono tolta la terra loro promessa dai grandi allevatori del luogo;

Save the last dance [Paramount, ore 21:10]: il film cult che racconta la storia di Sara, ballerina che perde la madre proprio mentre quest’ultima sta correndo per vedere il suo saggio. Appese le scarpe da ballo al muro, ritrova la passione per la danza quando conoscerà la cultura hip hop e la break dance.