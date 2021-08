Covid Sicilia, ricoveri salgono al 12%: dati sfiorano la zona gialla

Aumentano in Sicilia i ricoveri Covid nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Il dato non è incoraggiante, considerando i nuovi parametri che vedrebbero l'ingresso in zona gialla dell'Isola se si dovesse arrivare alla soglia dall'erta.

Notizie non positive per quanto riguarda il fronte dei ricoveri per Covid in Sicilia. Il tasso di occupazione dei posti letto sale oggi al 12%, con un aumento dell’1% nelle ultime 24 ore e del 2% nelle ultime 48. La Regione si avvicina così sempre di più alla soglia d’allerta del 15%, che, stando agli ultimi parametri, farebbe scattare la zona gialla nell’Isola.

Già negli ultimi giorni il governatore Musumeci aveva lanciato l’allarme, parlando di possibile zona gialla a causa dell’aumento di contagi e ricoveri.

I numeri nazionali

Il numero dei posti letto Covid occupati in Italia resta attualmente stabile al 4%, ma con oscillazioni (anche preoccupanti) che riguardano le regioni. La Sicilia oggi si avvicina alla soglia critica, con un aumento di un punto percentuale, così come avviene anche nelle Marche e in Piemonte, mentre in calo risultano essere Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Lo certifica il rapporto del monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

I dati al Sud

Il Sud vede purtroppo salire la pressione sugli ospedali nei vari reparti. In particolare la Sicilia (12%), seguita da Calabria (10%), Basilicata, Campania e Lazio (tutte tre al 6%) sono le regioni con progressione maggiore. L’Isola inoltre vede un aumento dei ricoveri anche in Terapia intensiva, mentre a livello nazionale il dato resta stabile al 3%. Invece, proprio l’Isola, insieme con la Regione Lazio, vede un aumento di un punto percentuale che li porta a quota 6%.