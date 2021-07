Sconti studenti universitari: le offerte di agosto 2021

Agosto è il mese delle vacanze e dei viaggi. Ecco una selezione di offerte per giovani e universitari sul tema, ma non solo.

Anche luglio sta finendo e la sessione estiva è ormai quasi alle spalle. Prima di pensare già agli esami di settembre è il caso di fermarsi un attimo a riposare. Il mese che arriva, infatti, è sinonimo di vacanze e di offerte. In questo articolo vedremo quali sono i principali sconti studenti universitari di agosto 2021 e come approfittarne.

Sconti studenti universitari sui viaggi

Uno dei principali problemi che si pone chi viaggia ad agosto è come raggiungere la propria destinazione senza spendere un patrimonio. Con la maggiore domanda, infatti, i prezzi di voli e treni verso le principali destinazioni turistiche sono già alle stelle. Tra gli sconti studenti di cui abbiamo parlato l’ultima volta, l’Offerta Young del gruppo FS – Trenitalia risulta ancora momentaneamente inattiva. L’offerta prevedeva uno sconto del 30% sulla tariffa Base delle Frecce, ma non è possibile usufruirne.

Sono ancora attivi, invece, gli sconti per studenti universitari Erasmus in possesso di tessera ESN. Con Ryanair, infatti, i possessori della tessera hanno diritto al 10% di sconto su 4 voli di sola andata, cui si somma un bagaglio in stiva da 20kg. Il periodo dell’offerta è compreso tra l’1 settembre e il 15 giugno, ideale per programmare una vacanza di fine estate. Passando alle compagnie nazionali, Alitalia mette a disposizione degli under 26 la Tariffa Giovani: voli a prezzo scontato per studenti e non e bagagli inclusi, per mete sia nazionali sia internazionali.

Infine, ricordiamo che a partire dal 5 agosto studenti e lavoratori siciliani, assieme ad altre tre categorie di viaggiatori, potranno godere del 30% di sconto su tutti i voli in partenza da Catania e Palermo. L’offerta al momento si applica solo ad alcune compagnie, ma presto potrebbe estendersi. L’iniziativa si somma ai voli in continuità territoriale da Comiso per Roma e Milano.

Sconti universitari sulle vacanze

Tra gli sconti studenti universitari di agosto 2021 non potevamo non parlare a parte delle offerte riservate alle vacanze. Segnaliamo tra le varie iniziative quella dell’agenzia Utravel, che organizza viaggi per universitari e under 30 in tutto il mondo, con sconti e prezzi vantaggiosi riservati.

Ancora tra le offerte per universitari Erasmus, infine, ricordiamo che la ESN Card consente non solo di usufruire degli sconti sui voli Ryanair di cui sopra, ma anche di prenotare alloggi a prezzo scontato con numerose aziende convenzionate. Una lista completa è disponibile sul sito www.esncard.org.

Amazon Prime Student

Per chi pensa meno alle vacanze e più all’intrattenimento domestico, infine, tra gli sconti studenti universitari Amazon Prime Student è un punto di riferimento imprescindibile. Si tratta di un’offerta che consente di usufruire di tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime a prezzo dimezzato per tutta la durata degli studi, con 90 giorni di Prime gratuito per la prima attivazione.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME STUDENT

Per attivare questo sconto studenti basta essere universitari e avere una mail che lo dimostri. Dopodiché, al prezzo di 18 euro (invece di 36) si avrà diritto a un anno di spedizioni veloci sugli acquisti. Ma non solo. Sono inclusi nel prezzo anche: Amazon Prime Video, per film e serie TV, Prime Music, per ascoltare musica e podcast in streaming, Twitch Prime, Prime Reading, e tanto altro ancora.

Sconti studenti universitari PC

Se, invece, avete già la mente rivolta a settembre e al nuovo anno accademico, vi consigliamo un evergreen: gli sconti per universitari su PC e altri prodotti tecnologici.

Dell Advantage per studenti: sconti fino al 20% e consegna gratuita su tecnologie e componenti elettronici.

per studenti: sconti fino al 20% e consegna gratuita su tecnologie e componenti elettronici. Microsoft Store per studenti: sconti fino al 10% per studenti, insegnanti e genitori su una selezione di prodotti della gamma Microsoft Surface e accessori.

per studenti: sconti fino al 10% per studenti, insegnanti e genitori su una selezione di prodotti della gamma Microsoft Surface e accessori. Lenovo Student Store : sconti su una gamma di PC e spedizione gratuita per ordini sopra i 300 euro su una vasta selezione di prodotti.

: sconti su una gamma di PC e spedizione gratuita per ordini sopra i 300 euro su una vasta selezione di prodotti. HP Student Store : prodotti HP con sconti riservati agli universitari.

: prodotti HP con sconti riservati agli universitari. Sconti studenti universitari Apple: prezzi riservati a studenti iscritti o ammessi all’università, ai genitori e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado. In più, sconti fino al 20% su AppleCare+ per proteggere il proprio dispositivo.

Ricordiamo che, anche in questo caso, per accedere a questa tipologia di sconti studenti è necessaria nella maggior parte dei casi una mail universitaria.

CLICCA QUI E SCOPRI I MIGLIORI PC PER STUDENTI