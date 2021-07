Caro voli in Sicilia, sconti per fuorisede e altre categorie: ecco da quando

Arriva la soluzione a biglietti aerei troppo cari: presto biglietti scontati per fuorisede ed altre categorie di Siciliani.

Anticipata da qualche fonte nel corso delle scorse settimane, l’iniziativa sperimentale è ora stata presentata pubblicamente a Palazzo dei Normanni: prende il nome di “SiciliaVola”.

In cosa consiste? A partire dal prossimo 5 agosto, a quattro categorie di siciliani verrà riservata la possibilità di viaggiare in aereo acquistando biglietti scontati del 30%: ciò varrà per tutti i voli da e per Palermo e Catania. La promozione è valida verso tutte le destinazioni italiane, oltre che quelle europee.

“SiciliaVola”: i fondi a disposizione

Secondo quanto indicato da Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture, ben 75 milioni verranno riservati all’attuazione del progetto. Questi verranno così bipartiti:;

50 milioni per il 2021;

25 milioni per il 2022.

Le categorie interessate

Chi potrà usufruire delle agevolazioni? Lo sconto del 30% verrà riservato a:

studenti e lavoratori fuori sede; malati siciliani che devono uscire dall’Isola per curarsi; disabili gravi e gravissimi.

Come ottenere lo sconto?

Gli interessati allo sconto pari al 30% del prezzo del biglietto potranno ottenerlo collegandosi al sito siciliavola.it. Risulterà necessario:

possedere Spid di livello 2 o carta d’identità, compilare l’autocertificazione; generare e scaricare l’apposito buono di cui usufruire quando si acquista il biglietto.

Si esplicita che per lavoratori dipendenti e malati è previsto un tetto di reddito annuo lordo personale pari a 25 mila euro.

Le compagnie aeree aderenti

Nel corso della presentazione di oggi, il sottosegretario ha fornito indicazioni circa le compagnie aeree che partecipano al progetto.

“Abbiamo ridotto la platea per dare una mano di aiuto a chi davvero ne ha bisogno. L’obiettivo è quello di far abbassare i prezzi anche alle altre compagnie – ha dichiarato Giancarlo Cancelleri – . Aggrediamo il caro voli, ma abbiamo bisogno delle compagnie aeree, al momento hanno aderito Alitalia, dal 15 agosto Blueair e da settembre Volotea e Easyjet, per le quali definiremo una data. Altre compagnie stanno guardando a questa sperimentazione e contiamo di reclutarle in questa operazione. Dobbiamo far crescere questa famiglia”.

.