Stasera in TV: “Carramba! Che sorpresa” e “300”

Stasera, giorno 27 luglio 2021, in TV le repliche della prima stagione del fortunato show condotto da Raffaella Carrà. Ma le dirette olimpiche 2020 e tanti film.

Carramba! Che sorpresa [Rai 1, 21:25]: La prima stagione del fortunato programma televisivo condotto da Raffaella Carrà con al centro storie di ricongiungimenti familiari e gradite sorprese agli ospiti seduti in tribuna. Ospiti i grandi personaggi dello spettacolo italiano.

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli [Rai 2, 21:20]: Le Olimpiadi di Tokyo 2020 condotte da Alessandra De Stefano.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà [Italia 1, 21:20]: Film d’azione del 2013. Nick Walker e Bobby Hayes due poliziotti di servizio a Boston hanno sottratto una cassa piena d’oro durante un’operazione. Nick, dopo aver perso la vita, si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un’agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra in corpi diversi dai loro.

300 [20 Mediaset, 21:04]: Celebre film d’azione del 2006 con protagonista Gerard Butler che veste i panni di Leonida, celebre re ed eroe di Sparta, il quale, pur di salvare la libertà di tutta la Grecia, si sacrifica combattendo contro lo sterminato esercito di Serse, re dei persiani.

Cavalleria rusticana [Rai 3, 21:20]: La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Stasera andrà in onda la celebre Cavalleria rusticana.

Sicario [Rai Movie, 21:10]: Kate Macer, un’agente dell’FBI, viene ingaggiata da un certo Matt Graver, comandante di una task force del governo, per aiutarlo a combattere la guerra contro i cartelli della droga nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico. La squadra affronta così un lungo viaggio.