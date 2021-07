Stasera in Tv: in onda “Brooklyn”

Stasera in tv: Brooklyn, una giovane immigrata irlandese raggiunge la metropoli oltre oceano di Brooklyn, dove proverà a raggiungere quello che è il sogno americano.

Le settimane si fanno sempre più calde e i lunedì sembrano più pesanti ma stasera, nella confortevole prospettiva di una stanza fresca e di una buona bibita ghiacciata potrete seguire i nostri consigli cinematografici in televisione. Le proposte variano da film più impegnati come “Brancaccio” a commedie americane esilaranti come “La dura verità”; per cui, qualunque sia il vostro stato d’animo siamo certi di poter soddisfare le vostre prospettive serali.

Brooklyn [Rai 1, 21.25]: Negli anni ’50, una giovane irlandese lascia la sua terra per trovare fortuna nella terra del futuro, l’America. Spaesata arriva a Brooklyn, dove grazie al suo inglese, troverà presto un lavoro come commessa in un grande magazzino. In Irlanda incontra l’amore, Tony, un giovane italiano, immigrato come lei. La morte di una delle sorelle la riporta in Irlanda, dove sarà costretta a prendere un’importante decisione, restare o tornare nella città d’oltre oceano?

Brancaccio [TV2000 20.45]: Brancaccio è il quartiere di Palermo dove negli anni novanta è stato nominato parroco Pino Puglisi, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, la quale ha infine assassinato il parroco combattente. Don Pino vive la fede come impegno civile. L’antagonista principale di Don Pino è il boss mafioso locale Sebastiano Marsala. La guerra fra i due si intreccia con la storia di Nuccio di 25 anni che, dopo la morte dei genitori, ha fatto da padre al fratello più piccolo, Santino, un ragazzo di 16 anni.

La dura verità [Paramount 21.10]: Abby Richter, ambiziosa produttrice single di un talk show mattutino si vanta delle sue capacità di problem solving e ama il suo lavoro, fino a che arriva un nuovo corrispondente per il talk show, Mike, col quale in principio instaura un pessimo rapporto a causa delle loro opposte visoni sulla vita.

The Homesman [Rai Movie, 21.10]: In piena epoca western, l’insegnante di scuola Mary Bee è una pioniera. e George Briggs, disertore dell’esercito e considerato un fuorilegge dovranno scortare dal Nebraska all’Iowa tre donne andate fuori di testa e senza più alcun controllo, sfidando gli ostacoli che il percorso comporterà.