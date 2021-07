Poste Italiane assunzioni: si cercano sportellisti e consulenti

Pubblicati annunci su tutto il territorio nazionale per operatori di sportello e consulenti finanziari. Dettagli e come candidarsi.

Poste Italiane assunzioni – Al via un nuovo aumento del personale in tutta Italia. Nella sezione “Lavora con noi” del sito sono state pubblicati diversi annunci che riguardano tutto il territorio nazionale. In particolare, si cercano operatori di sportello e consulenti finanziari. Le due posizioni richiedono requisiti e mansioni da svolgere diverse. Vediamo, di seguito, i dettagli.

Poste Italiane assunzioni – Operatori di sportello

L’operatore di sportello si occupa di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, nonché l’espletamento delle procedure amministrative previste negli uffici postali.

Ai candidati si richiede un voto minimo alla maturità di 70/100 o 42/60. L’offerta di lavoro prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e part-time. Tra i requisiti, inoltre, verrà valorizzata in sede di selezione il possesso di un titolo di laurea e/o una valutazione superiore minima rispetto a quella richiesta.

L’annuncio completo è disponibile su “Poste Italiane Lavora con noi”. Le domande online sono già attive e per candidarsi c’è tempo fino al 31 luglio 2021.

Concorsi Poste Italiane: si cercano consulenti finanziari

Ancora nella sezione annunci di Poste Italiane assunzioni, si ricercano su tutto il territorio nazionale dei consulenti finanziari da assumere nel settore market/commerciale delle Poste.

“Il candidato ideale – si legge sul sito di Poste Italiane Lavora con noi – possiede ottime capacità di comunicazione e di relazione, ha voglia di mettersi in gioco ed entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti. Possiede inoltre un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizza efficacemente le sue attività”.

In questo caso, al termine del processo di selezione si offre un contratto di apprendistato professionalizzante, con processi di affiancamento e formazione mirati a sviluppare ulteriormente le competenze specialistiche della posizione. Anche in questo caso, la domanda è già attiva. Per partecipare a queste opportunità di assunzioni Poste Italiane c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.

Altre posizioni di lavoro Poste Italiane si trovano sul sito già indicato, ma, a differenza di quelle presentate finora, riguardano regioni specifiche e non sono rivolte all’intero territorio nazionale.