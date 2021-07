Concorsi Sicilia, comuni e aziende sanitarie assumono: i bandi

Concorsi Sicilia: nuove opportunità lavorative offerte da diverse enti. Di seguito le posizioni aperte ed i dettagli sulle scadenze dei vari bandi.

Concorsi Sicilia: tante sono le opportunità in territorio Siciliano per chi ricerca un impiego e ha le competenze necessarie. Ecco di cosa si tratta, di seguito un elenco di tutti bandi in scadenza per i quali è possibile candidarsi.

Comune di Vittoria

Un’allettante opportunità lavorativa in ambito amministrativo, all’interno del territorio siciliano, arriva da parte del comune di Vittoria che predispone la selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei, per soli titoli, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 28 luglio 2021.

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Novità in arrivo anche dal settore sanitario. L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento indice, infatti, un concorso pubblico per il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della UOC Sanità animale, afferente al Dipartimento di prevenzione veterinaria, da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Vittoria.

Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici di ammissione, sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’azienda www.aspag.it.

La scadenza del concorso? Per questo bando, la scadenza prevista sarà il 12 agosto 2021.

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo

Non è una novità quanto una modifica di un bando già esistente: arriva la rettifica da parte dell’ospedale Policlinico di Palermo che ha riaperto i termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato nella disciplina di urologia, da adibire all’ U.O.C. di Urologia.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione.

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo

L’ultimo tra i nuovi concorsi Sicilia è quello indetto da l’Istituto Zooprofilattico di Palermo. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico – perito chimico, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato da inserire nella sede dell’istituto.

Anche per quest’ultimo bando di concorso, la scadenza è programmata per il 12 agosto 2021.