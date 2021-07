Concorso polizia penitenziaria 2021 per funzionari: si cercano laureati

Concorsi polizia penitenziaria: nuovo bando per la copertura di 120 posti di allievo commissario per funzionari nel Corpo di polizia penitenziaria.

Si apre il concorso polizia penitenziaria per i giovani laureati. I requisiti prevedono infatti candidati che non superino 31 anni con lauree triennali o magistrali in ambito giuridico o economico.

Requisiti di partecipazione

Laurea magistrale o specialistica in ambito giuridico o economico [(LMG/01), (LM-63), (LM-56), (LM-77), (22/S), (71/S), (64/S), (102/S), (84/S), (70/S)] e in possesso di:

attestato di bilinguismo;

dodici posti al coniuge e ai figli superstiti;

due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito

la ferma biennale.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso di polizia penitenziaria deve essere redatta e inviata esclusivamente con modalità telematiche entro il 12 agosto 2021. Per accedere al “form” di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Prove d’esame

Il concorso si articolerà in più fasi, Il mancato superamento di una delle prove comporta l’esclusione dal concorso. Le prove sono le seguenti:

eventuale prova preliminare; prove scritte vertenti su: diritto penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria. prove di efficienza fisica che prevedrà 3 prove ginnico-atletiche: corsa 1000m, salto in alto e piegamenti sulle braccia; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali; prova orale La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione di almeno ventuno/trentesimi e verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; ordinamento dell’Amministrazione penitenziaria; accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta; accertamento delle capacità e attitudini all’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.

Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, l’ammissione alle prove d’esame sarà preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame.

Graduatoria finale

Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale, determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali.