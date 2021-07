Concorsi Marina Militare 2022, nuovo bando per VFP 1: tutte le info

Concorso Marina Militare: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un nuovo bando per il reclutamento di 2000 volontari. Tutte le info su requisiti e domanda.

Per l’anno 2022 è stato indetto un nuovo bando di Concorso Marina Militare per il reclutamento di 2mila volontari VFP 1 di 1 anno. Tra questi:

1.400 unità per il Corpo equipaggi militari marittimi , di cui:

– 1.090 per il settore d’impiego «navale»;

– 120 per il settore d’impiego «anfibi»;

– 60 per il settore d’impiego «incursori»;

– 30 per il settore d’impiego «palombari»;

– 40 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;

– 60 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;

– 594 per le varie specialità e abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».

Requisiti per candidarsi

Possono partecipare al reclutamento per il Concorso Marina Militare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver un’età compresa tra i 18 e i 25 anni;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonchè per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate;

I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere, inoltre, in possesso di altri specifici requisiti che potranno consultare sul bando pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Come fare domanda

I candidati per il Concorso Marina Militare potranno presentare domanda di partecipazione tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. La scadenza per inoltrare la domanda è

Per maggiori informazioni riguardo il bando di concorso è possibile consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.