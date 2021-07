Miss Italia arriva a Catania: via alle selezioni regionali al Green Park

Prenderanno il via da Catania le selezioni regionali per Miss Italia 2021: madrina dell'evento sarà Martina Sambucini, Miss attualmente in carica.

selezione regionale di Miss Italia 2021. Domani, 10 luglio alle ore 21, avrà infatti luogo la sfida tra ben trenta miss: la selezione si terrà al Green Park, Mancano poco più di ventiquattr’ore: a Catania sta per prendere il via la. Domani, 10 luglio alle ore 21, avrà infatti luogo la sfida tra ben trenta miss: la selezione si terrà al Green Park, il parco divertimenti ad ingresso gratuito inaugurato qualche giorno fa a San Giovanni La Punta, alle pendici dell’Etna, e aperto ogni giorno dalle 18 alle 24. Alla vincitrice sarà consegnata la fascia Miss Green Park che verrà indossata in tutte le selezioni siciliane e alla finale regionale. La serata, invece, sarà presentata da Chiara Esposito, “professoressa” del game show di Rai Uno L’Eredità e volto di Temptation Island, e da Antonello Consiglio. Ma l’ospite d’onore, senza alcun dubbio, sarà la madrina delle aspiranti Miss, Martina Sambucini, Miss Italia 2020.

Nata a Marino e residente a Frascati, Martina Sambucini è diplomata al liceo linguistico e vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing. Contemporaneamente, infine, aspira a intraprendere un percorso nel mondo della moda da cui è affascinata.