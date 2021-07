Stasera in TV: in onda “Belgio Vs Italia”

Oltre alla Nazionale italiana da guardare in tv, ecco una selezione di film.

Italia Vs Belgio [Rai – 20.30]: su Rai 1 continuano gli Europei. Stasera scenderà in campo la Nazionale italiana per i quarti di finale contro il Belgio.

Una ragazza e il suo sogno [Italia 1, 21:20] : è una commedia americana per ragazzi del 2003, diretto da Dennie Gordon, con Kelly Preston e Amanda Bynes. La trama racconta di una ragazza adolescente riprende i rapporti con il padre, a Londra. La comparsa di questa giovane nella vita del rigido rappresentante dell’alta classe inglese non sarà però priva di conseguenze. Un film che tratta molto da vicino il rapporto genitori-figli.

Amore e altri rimedi [La 5, 21:10] : Film del 2010 che racconta un amore intenso e travagliato tra Maggie e Jamie rispettivamente Anne Hathway e Jake Gyllenhaal. Maggie, seducente spirito libero refrattario a qualsiasi legame, compreso quello che considera come una formidabile sfida personale, una relazione stabile, trova pane per i suoi denti in Jamie Randall. I romanticoni non possono farsi scappare sicuramente questo film strappalacrime.

Il sesto senso [Iris, 21:00] : Film del 1999, di genere prettamente horror, racconta di Malcolm che è uno psicologo infantile molto stimato e si trova doversi occupare del caso del piccolo Cole, un ragazzino di nove anni, ossessionato da spaventose apparizioni di spiriti. Un film che fa stare gli spettatori col fiato sospeso per tutta la durata.