Stasera in TV: “Cake Star – Catania” e “Vi presento i nostri”

La programmazione di stasera 1° luglio 2021 presenta tanti film, ma anche Cake Star Pasticcerie in sfida che fa tappa a Catania e la serie di successo DOC Nelle tue mani.

DOC Nelle tue mani [Rai1, 21:25]: Andrea fa ritorno in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima lo temevano e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ricca di sorprese.

Viaggio nella Grande Bellezza – Il mistero di Padre Pio [Canale 5, 21:20]: Cesare Bocci racconta le bellezze dell’Italia: storia, cultura, arte e spettacolo.

Cake Star Pasticcerie in sfida – Catania [FoodNetwork, 21:40]: Katia e Damiano arrivano a Catania. A sfidarsi saranno le famose pasticcerie “Quaranta”, “Privitera” e la “C&G”.

Vi presento i nostri [Italia1, 21:20]: Commedia del 2010. Gaylord Fotter, dopo dieci anni di matrimonio e due figlioletti avuti dalla sua compagna, sembra aver conquistato il rispetto del sempre sospettoso suocero Jack, interpretato da Roberto De Niro. Ma Greg deve ancora sostenere il test più difficile di tutti: la festa di compleanno dei piccoli, a cui è stato invitato anche l’ex di sua moglie.

Hard Kill [20 Mediaset, 21:04]: Action-thriller con Bruce Willis. Donovan Chalmers è un miliardario della tecnologia celebre e importante che deve assumere dei mercenari per proteggerlo. Quando un gruppo terroristico rapisce sua figlia comincerà una spietata caccia per salvarla.

Le ragazze [Rai3, 21:20]: Fa ritorno il programma di Rai3 che racconta le storie di donne italiane che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90 o giovani di oggi. Ogni intervista è arricchita anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio.

Empire State [Rai Movie, 21:10]: Film d’azione del 2013. Nel 1982 Chris Potamitis, un giovane immigrato greco che sopravvive a New York, elabora insieme al caro amico d’infanzia Eddie Argikatos un piano per mettere a segno la più grossa rapina mai commessa negli Stati Uniti. Per cambiare definitivamente le loro esistenze, ruberanno 15 milioni di dollari all’azienda di automobili blindate in cui Chris ha lavorato come guardia di sicurezza. Messo a segno il colpo, il detective della polizia James Ransone non si fermerà di fronte a nulla pur di arrestarli e recuperare la refurtiva.