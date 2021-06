Saldi estivi 2021, in Sicilia via in anticipo: quando iniziano

Saldi estivi 2021 in Sicilia al via a breve: ecco quando iniziano dopo la decisione ufficiale della Conferenza delle Regioni e quanto spenderanno le famiglie.

Saldi estivi 2021 in Sicilia ormai imminenti. La Regione conferma il calendario già stabilito in sede di programmazione e anticipa rispetto al resto d’Italia. La data X per gli sconti è quindi giovedì 1 luglio. Nella maggior parte delle altre regioni, invece, il via sarà sabato 3 luglio.

L’avvio dei saldi estivi 2021 in Sicilia è particolarmente atteso da commercianti e consumatori e segna un altro step verso il ritorno graduale alla normalità. L’alternarsi di chiusure e aperture che ha caratterizzato l’Isola dallo scorso autunno, quando è stato introdotto il metodo di restrizioni con fasce di rischio, ha messo a dura prova la tenuta del tessuto socioeconomico.

Il calendario dei saldi estivi 2021 è stato stabilito negli scorsi giorni dalla Conferenza delle Regioni. Nell’Isola ripartiranno gli sconti per diversi settori: abbigliamento, calzature, articoli sportivi, oggettistica e non solo.

“Dopo aver sentito le associazioni di categoria – afferma l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, a proposito dei saldi estivi 2021 in Sicilia – abbiamo deciso di confermare la data che avevamo scelto in sede di programmazione, considerato che si discosta di appena un giorno da quella indicata dalla Conferenza delle Regioni. L’auspicio è che dopo mesi veramente difficili si torni nuovamente a spendere e a dare vigore a un comparto decisamente provato da lunghi periodi di restrizioni e chiusure”.

Secondo il Codacons, le previsioni per i saldi estivi sono positive. La stima d’incremento degli acquisti è tra il 15 e il 20% rispetto all’anno scorso, con una media per famiglia che si attesta intorno ai 165 euro spesi. Oltre ai cittadini italiani che approfitteranno dei saldi (circa il 57% secondo le previsioni), si attendono spese anche dall’estero, considerato che la situazione pandemica ha consentito la riapertura anche ai turisti provenienti da altri Paesi. Nonostante le stime positive, tuttavia, la stagione dei saldi estivi 2021 non basterà a tornare ai livelli pre-Covid.