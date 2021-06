Stasera in TV: “Lanterna Verde” e “Il ricco, il povero e il maggiordomo”

Termina, finalmente, la prima metà della settimana: se il caldo affatica troppo per uscire, perché non godersi uno dei film in programmazione stasera?

Ricetta per un inganno [Rai 2, ore 21.20]: Vanessa, la protagonista di questo thriller del 2019, è una donna felice: ha un ristorante, e con il compagno Mark ha adottato Lacy. Ma le cose cambiano improvvisamente quando il suo aiuto cuoco viene misteriosamente ucciso: al suo posto lavorerà Taryn, eccellente sul lavoro ma dai comportamenti sospetti;

Train to Busan [Rai 4, ore 21.20]: un padre decide di viaggiare con la figlia su un treno per portare quest’ultima dalla madre. Durante il viaggio, però, fa la sua comparsa una ragazza con delle ferite strane sul corpo: sarà l’inizio del caos;

Il ricco, il povero e il maggiordomo [Italia 1, ore 21.20]: Aldo, Giovanni e Giacomo sono i protagonisti di questa commedia del 2014, rispettivamente nelle parti di un venditore abusivo, un maggiordomo e un ricco spregiudicato. Quando quest’ultimo investe il venditore per sbaglio, per scusarsi lo inviterà nella propria casa offrendogli un lavoro: sarà l’inizio di comiche situazioni;

Lanterna Verde [Mediaset, ore 21.04]: Ryan Reynolds, Blake Lively, Mark Strong, Peter Sarsgaard e Angela Bassett sono alcuni tra i protagonisti di questo film cult targato DC Comics. Hal Jordan, pilota collaudatore, ottiene dei poteri grazie ad un anello verde: si unirà così ad una squadra di supereroi che proteggono l’universo, i Green Lantern Corps.