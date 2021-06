Sicilia, rallenta campagna vaccini: Pfizer e Moderna ai medici di famiglia

Registrato un calo per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia per la somministrazione del vaccino anti-covid. Inoltre, dosi di Pfizer e Moderna ai medici di famiglia. Di seguito le ultime novità.

Dopo un periodo in cui la Sicilia aveva registrato un incremento della campagna vaccinale anti-covid, adesso i dati sembrerebbero essere scesi. Tuttavia, i numeri arrivati all’Assessore Ruggero Razza registrano un drastico calo in concomitanza anche al decesso della ragazza ligure dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca.

“A Palermo, – scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia – i giovani che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, adesso riceveranno la seconda dose di Pfizer o Moderna“. Infatti, a seguito di questa notizia, ci sono stati molti allarmismi da parte degli utenti poiché temono per il miscuglio dei due sieri differenti.

Inoltre, secondo una circolare, i medici di famiglia potranno somministrare i sieri Pfizer e Moderna, fino ad ora destinati agli Hub e agli ospedali.