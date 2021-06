Stasera in TV: in onda “Fuga per la vittoria”

Anche quando le proposte televisive sembrano scarseggiare, la redazione di LiveUnict vi offre le migliori alternative. Stasera in tv un imperdibile film sul calcio tratto da una storia vera.

Questo mercoledì le proposte della redazione, per la vostra serata, sono poche ma buone. In visione della prima partita dell’Italia agli Europei di calcio (di questo venerdì), la televisione ci propone un bellissimo film sul calcio tratto da una storia vera. Tra i protagonisti, un giovanissimo Sylvester Stallone e Pelè, che ci riportano nella Kiev del 1942 sotto i nazisti.

Fuga per la vittoria [Iris, 21.00]: in un campo di prigionia nazista il comandante organizza, per scommessa, una partita di calcio tra tedeschi e prigionieri inglesi. Il film è liberamente ispirato alla partita della morte tenutasi a Kiev il 9 agosto 1942. Tra gli attori Sylvester Stallone e un giovanissimo Pelè.

Hard kill [Italia 1, 21.20]: action thriller con Bruce Willis. Donovan Chalmers è un miliardario CEO della tecnologia così importante che assume mercenari per proteggerlo. Quando un gruppo terroristico rapisce sua figlia comincerà una spietata caccia per salvarla e ottenere giustizia.

King Kong 2005 [Mediaset 20, 21.04]: un regista indipendente tenta di risollevare le sorti della propria carriera girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice e dal drammaturgo. Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvagge e animali preistorici ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra essere attratto dalla bella donna.