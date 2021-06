Stasera in TV: in onda “Sherlock Holmes”

Martedì sera sul divano? Per una serata di relax, ecco la programmazione dei film selezionati dalla redazione di LiveUnict.

Con il cuore nel nome di Francesco [Rai1, ore 21.25]: Serata di beneficenza condotta da Carlo Conti presso il Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. L’evento da anni unisce musica e spiritualità e mira ad aiutare chi si trova in difficoltà. Ospiti della serata i cantanti Renato Zero e Massimo Ranieri .

Captain Phillips-Attacco in mare aperto [Rai4, ore 21.19]: Straordinaria interpretazione di Tom Hanks che interpreta il capitano Phillips della nave Maersk Alabama. Quest’ultima viene attaccata da un gruppo di pirati, Phillips si offre come ostaggio per salvare i membri dell’equipaggio, il capitano prova a fuggire ma sarà necessario un intervento delle forze americane.

Sherlock Holmes [Mediaset20, ore 21.04]: Robert Downey Jr. interpreta il personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock dovrà indagare su un assassino seriale che vorrebbe conquistare il mondo, a sostegno di Sherlock ci sarà il suo amico e assistente Watson.

Tutti i soldi del mondo [RaiMovie, ore 21.10]:John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, è stato rapito a Roma da una banda di criminali che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. La madre si rivolge al nonno il quale però non vuole pagare il riscatto, così inizia la negoziazione con un ex agente della CIA Fletcher Chase, qualificato nel recuperare persone e cose.