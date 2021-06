Stasera in TV: “Django Unchained” e “Ho ucciso mia madre”

Inizio settimana complicato? Se hai voglia di rilassarti con un bel film sul divano, è la serata giusta. Ecco tutti i film di lunedì 7 giugno.

A mano disarmata [Rai1, ore 21.25]: Durante un’inchiesta di lavoro sul litorale romano di Ostia, la giornalista Federica Angeli si ritrova faccia a faccia co n un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l’articolo. Pochi giorni dopo l’accaduto Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento, costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre.

Hunter’s Prayer – In fuga [Italia1, ore 21.20]: Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella, però, quando è il momento, non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza è quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia…