I Coma_Cose fanno tappa a Catania: concerto a Villa Bellini

Concerto a Catania per i Coma_Cose, che dopo la partecipazione a Sanremo sono arrivati al grande pubblico. Tutte le info sulla tappa.

Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”, il due Coma_Cose è finalmente arrivato al grande pubblico. Nato nel 2016, il duo è composto da Fausto Lama e California, che nella vita sono anche una coppia vera. Nel 2017 pubblicano i primi brani in un EP, ma è solo nel 2019 che i due pubblicano il primo disco intitolato “HYPE AURA”. Da quel momento, fioccano i concerti in Italia e in Europa, aprendo il live dei Phoenix a Parigi.

Dopo Sanremo, i Coma_Cose si preparano ora a un tour estivo. Già annunciato sui social, Fausto e California hanno scritto in merito: “Se la prossima Estate sarà quella della ripartenza allora non potranno mancare i concerti. Finalmente possiamo annunciare che anche noi saremo sui palchi di tutto lo stivale a portare dal vivo le canzoni di Nostralgia e tutto il resto del nostro repertorio. La formazione con cui suoneremo sarà allargata e inedita, canteremo, grideremo e ci commuoveremo insieme. Presto altre date, speriamo tante, tantissime”.

Tra le varie tappe in Sicilia, ce ne sarà una anche a Catania. Il 23 agosto 2021, i Coma_Cose si esibiranno a Villa Bellini. Il costo del biglietto è di 30 euro + diritti di prevendita: sarà acquistabile già nei prossimi giorni direttamente online. Tra le altre tappe in Sicilia, previsto un live a Bagheria.