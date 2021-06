UNICT – Rula Jebreal ospite al Monastero dei Benedettini: annunciato incontro

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche a breve ospiterà uno speciale incontro: ospite d'eccezzione è Rula Jebreal, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italo-israeliana.

Rula Jebreal, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italo-israeliana di origine palestinese, sarà presto ospite dell’Università degli Studi di Catania.

Nello specifico, mercoledì 9 giugno, alle ore 18:00, nell’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini, il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania ospiterà, in collaborazione con Taobuk, una conversazione con la giornalista, che prenderà spunto dal suo ultimo libro, “Il cambiamento che meritiamo” (Milano, Longanesi, 2021).

Attraverso un mosaico di testimonianze di donne che hanno vissuto drammi e difficoltà in ogni parte del mondo, dal Medio Oriente all’Europa e all’America, Rula Jebreal, da anni impegnata nella battaglia per i diritti delle donne, fa il punto sulle conquiste raggiunte sul tema della parità di genere e sui tanti obiettivi che restano da perseguire.

Il discorso verrà esteso inoltre alla considerazione del ruolo che anche gli uomini possono avere nella lotta per l’emancipazione femminile. Un tema che registra una crescente attenzione e una maggiore sensibilità, grazie a una comunicazione giornalistica più capillare, ma che necessita di un’attenzione particolare proprio per il rischio di una informazione distorta.

All’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Rosa Maria Di Natale, interverranno il rettore Francesco Priolo, il direttore del Disum Marina Paino, la delegata d’Ateneo alle Pari opportunità Adriana Distefano, il presidente e direttore artistico di Taobuk Antonella Ferrara.