Stasera in TV: in onda “Il lato positivo” e “La vita di Adele”

Cosa guardare stasera in TV? Il palinsesto televisivo odierno offre tantissima scelta e film di qualità. Ecco una nostra selezione dei film più belli.

Europei U21 [Rai 1, ore 20.35]: In onda gli Europei Under 21. Scontro tra Portogallo e Italia.

Il lato positivo – Silver Linings Playbook [Paramount, ore 21.10]: Pat Solatano (Bradley Cooper) è un uomo che ha sempre visto il lato positivo di ogni cosa, convinto che non tutto il male venga per nuocere. Mantiene il suo ottimismo inalterato anche dopo che la moglie lo ha lasciato per un altro uomo, mandandolo in un ospedale psichiatrico. Una volta dimesso, poi, a malincuore è ritornato a vivere con i genitori e in lui è maturata la decisione di poter cambiare se stesso in base ai desideri dell’amata e poterla riconquistare. Le buone intenzioni però non danno i risultati sperati, almeno fino a quando non incontra Tiffany (Jennifer Lawrence), una bellissima ragazza i cui sogni sembrano essersi infranti nel momento in cui il destino ha preso una piega inaspettata. Tiffany gli propone il suo aiuto ma Pat dovra’ fare qualcosa in cambio per lei. Improvvisamente, le loro disastrate esistenze si trovano a una svolta e i due, non cambiando nulla di quello che sono, si ritrovano coinvolti in un rapporto che va al di là della semplice amicizia.

La vita di Adele [Cielo, ore 21.15]: Adele, una liceale di 17 anni, aspetta il grande amore e un giorno lo intravede in Thomas, giovane tenebroso ma cordiale. La loro però è una storia destinata a non essere vissuta a pieno: lo stesso giorno Adele ha incontrato anche una misteriosa ragazza dai capelli blu che ogni notte diventa protagonista dei suoi sogni e desideri più intimi. Rifiutando dapprima le esperienze oniriche, Adele prova a concedersi a Thomas ma si rende conto di non riuscire ad essere completamente sua e di provar attrazione per le ragazze. Grazie a un amico frequentatore dei locali gay della città, ha la possibilità di rintracciare la ragazza dai capelli blu e lasciarsi travolgere dal suo febbrile, caotico e passionale sentimento.

Homefront [Italia 1, ore 21.20]: Phil Brocker è un agente della DEA in profonda crisi da quando, durante un’azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi in una piccola cittadina di provincia per proteggere la figlia Maddy. Qui Maddy entra in conflitto con il figlio di una tossicodipendente…

Sucker Punch [Italia 2, ore 21.15]: Baby Doll è stata rinchiusa in un manicomio dal malvagio patrigno, e rischia di essere lobotomizzata. Per difendersi dal dolore dei trattamenti, la giovane crea una realta’ immaginaria che condivide con le quattro compagne di stanza. In questo mondo alternativo, le cinque ragazze dovranno compiere delle missioni per fsuggire a un uomo che vuole fare loro del male.

Ti va di ballare? [La5, ore 21.10]: Pierre è un ballerino che apre una scuola di danza per ragazzi disagiati. Storia basata su fatti realmente accaduti.

Australia [Nove, ore 21.40]: Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.