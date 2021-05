Stasera in TV: in onda “Dove eravamo rimasti”

Questo mercoledì in televisione ci sarà il pienone di proposte imperdibili: la redazione di LiveUnict ha selezionato per voi le più interessanti.

Dove eravamo rimasti [Rai 2, 21.20]: nelle vesti di un’aspirante Rock star la super premiata Meryl Streep, che veste i panni di Ricki Rendazzo, una sognatrice che abbandona tutto e tutti per seguire il suo sogno: diventare una rock star! Quando la carriera finisce, decide di tornare dai suoi figli per provare a ricostruire un rapporto con loro.

Il gladiatore [Canale 5, 21.21]: film vincitore di cinque premi Oscar, il gladiatore è senza dubbio, oggi, un grande classico. Storico e drammatico insieme racconta la storia del generale romano Massimo (interpretato da un giovane Russel Crowe) che a causa di dissidi politici è destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Si scoprirà essere un gladiatore invincibile e giusto.

Alice attraverso lo specchio [Italia Uno, 21.23]: dopo Alice in Wonderland, la giovane Alici tornerà nel Sottomondo grazie uno specchio dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp), che sembra non essere più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana (Anne Hathaway) manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici e nemici in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima che sia troppo tardi.

Il vegetale [Rai Movie, 21.10]: Fabio (interpretato da Fabio Rovazzi) è un giovane neolaureato alla disperata ricerca di un lavoro. Fabio è circondato da un padre ingombrante (Luca Zingaretti) e una sorellina viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli.

Third person [Iris, 20.59]: tre drammatiche storie d’amore si sviluppano in tre diverse città: Parigi, Roma e New York. Nell’incredibile cast troviamo: Liam Neeson, Maria Bello, James Franco, Casey Affleck, Riccardo Scamarcio, Vinicio Marchioni e Fabrizio Biggio