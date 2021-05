Stasera in TV: in onda “Il Corriere” e “La guerra dei mondi”

Film e musica previsti per questo giovedì sera. Ecco i consigli di LiveUnict.

Il Corriere – The Mule [Canale 5, 21:21]: film giallo/drammatico diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper e Dianne Wiest. La pellicola racconta la storia di un anziano orticoltore che, disperato per la propria situazione finanziaria, accetta di lavorare come corriere di droga per un cartello messicano. Le sue operazioni gli portano soldi facili, ma attirano l’attenzione di un agente della DEA.

Il segreto dei suoi occhi [Rai Movie, 21:10]: film del 2015 con Julia Roberts, Nicole Kidman e Chiwetel Ejiofor. Si tratta della storia di Ray, un agente dell’FBI che passa tredici anni della propria vita ad indagare sull’omicidio brutale della figlia di una collega, Jess. L’uomo finalmente riesce a trovare alcuni indizi cruciali che lo portano a scoprire una terribile verità a cui nessuno è disposto a credere.

La guerra dei mondi [Nove, 21:35]: film di fantascienza diretto da Steven Spielberg con Tom Cruise e Dakota Fanning. Una crudele specie aliena, invade il pianeta Terra seminando morte e distruzione. L’esercito prova a contrastare l’attacco, ma tutti gli stratagemmi si rivelano inutili. Nel frattempo Ray Ferrier, padre di due figli, si ritrova nel mezzo della catastrofe e deve usare tutta la propria abilità e il proprio coraggio per sopravvivere al massacro.

Eurovision Song Contest 2021 – 2a semifinale [Rai 4, 20:45]: la finale sarà il 22 maggio ma stasera verrà trasmessa la seconda semifinale. L’Italia è rappresentata dai Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo. Essi si esibiranno, però, direttamente in finale.