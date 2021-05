Stasera in TV: in onda il “Commissario Montalbano” e “Ricomincio da me”

Nonostante l'imminente ingresso in zona gialla, per tutte le persone che volessero godersi la serata davanti alla Tv la redazione di LiveUnict propone alcune fiction, programmi e film in onda questa sera.

Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano [Rai 1, 21:25] il commissario è alle prese con la scomparsa di Fazio, il quale ha intrapreso un’indagine in solitaria. Seguendone le tracce, Montalbano scorge il luogo in cui Fazio si era recato la sera prima e vi trova i segni di una sparatoria. Salvo continua le indagini fino a quando viene contattato da un latitante, che gli racconta di aver visto Fazio alla montagna Scibetta. Era ferito e catturato da due criminali che volevano ucciderlo gettandolo in uno dei pozzi secchi. Il commissario proseguirà la sua missione di ritrovarlo vivo a tutti i costi.

Eurovision Song Contest 2021 [Rai 4, 20:45]: dal vivo una selle serate musicali più importanti e entusiasmanti a livello europeo. In diretta da Rotterdam per l’Italia il gruppo musicale dei Maneskin, recenti vincitori del Festival di Sanremo con la canzone “Zitti e buoni”.

Ricomincio da me [Canale 5, 21:21]: Maya, interpretata dalla bravissima Jennifer Lopez, ha 40 anni ed è una commessa di un grande centro commerciale da 15 anni. È una donna molto valida e in gamba, ma di fronte alla possibilità di un upgrade nella sua professione viene superata da un uomo privo di alcuna esperienza sul campo. Dopo quella che per lei è una grande sconfitta professionale avrà l’opportunità di dimostrare che l’esperienza è valida tanto quanto gli studi. A Manhattan, inizierà a a lavorare per una grande azienda che le darà l’opportunità di tornare indietro nelle sue scelte passate per capire che non è tardi per ricominciare da se stessa.

Security [20 Mediaset, 21:04]: action-thriller con protagonisti gli attori Antonio Banderas e Ben Kingsley. Eddie Deacon, ex dei servizi speciali, ormai come guardia di sicurezza di un centro commerciale, durante la sua prima sera di lavoro, si ritroverà a dover proteggere una bambina, testimone di un crimine.