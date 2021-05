Stasera in TV: in onda “Black or White”

Per stasera, 7 maggio 2021, la redazione di LiveUnict propone un serie di film e di programmi da guardare stasera in Tv.

Top Dieci [Rai 1 ore 21:25]: due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco all a scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani.

Mother’s Day [Rai 3 ore 21:20]: storie di madri e padri differenti si intrecciano durante il giorno della Festa della Mamma. Miranda, una conduttrice televisiva, ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternità. Sandy è invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente ma ciò per lui comporta talvolta dei grandi imbarazzi. Jesse, infine, sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni, mentre Kristin è stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.

Transformers – L’ultimo cavaliere [Italia 1, ore 21:20]: la razza umana ormai non fa più distinzione tra i buoni Autobot e i cattivi Decepticon: tutti i Transformers sono cacciati e combattuti. Optimus Prime, il leader leale e granitico degli Autobot, se n’è andato: è in viaggio verso Cybertron, il pianeta d’origine dei Transformers, che ora è a pezzi e si sta dirigendo verso la Terra. La chiave per salvare il futuro è sepolta nei segreti del passato, che risalgono addirittura ai tempi di Mago Merlino e Re Artù. La salvezza del mondo ricade sulle spalle di un’improbabile alleanza a quattro: Cade Yeager (Wahlberg), il meccanico inventore che già aveva stretto amicizia con gli Autobot; Bumblebee, il più affidabile degli Autobot; il lord inglese Sir Edmund Burton (Hopkins) che vuole svelare a Yeager la storia segreta dei Transformers; la professoressa Vivian Wembley di Oxford (Haddock).

Black or White [Rai Movie, ore 21:10]: le tensioni provocate dalle differenze razziali segnano la dolorosa storia familiare dell’avvocato Elliot Anderson che, insieme alla moglie, ha cresciuto la nipote di colore Eloise. Rimasto vedovo, Elliot dovrà lottare con Rowena, la nonna della bambina, per ottenerne la custodia legale.