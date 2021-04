Vaccini Covid, in Sicilia ora anche nelle cliniche private: firmato accordo

Vaccini nelle cliniche private siciliane: grazie ad un nuovo accordo siglato da Regione e Aiop Sicilia questo sarà presto possibile. Di seguito, tutti i dettagli.

La campagna di vaccinazione, in Sicilia, si intensifica grazie a nuove iniziative ed accordi. Tra questi ultimi spicca quello firmato, nel corso delle scorse ore, da Regione e Aiop Sicilia: grazie a questo, i vaccini anti-Covid verranno somministrati anche nelle cliniche private dell’Isola.

Con la firma da parte del governatore Nello Musumeci ed il presidente dell’Associazione ospedalità privata, Marco Ferlazzo, verranno coinvolti i ben 57 ospedali privati dell’Isola che hanno già espresso la loro soddisfazione.

Si esplicita che le strutture Aiop, che nel corso della campagna non otterranno alcun compenso per le attività di vaccinazione, puntano a raggiungere almeno le 80 somministrazioni quotidiane per singola struttura. Ogni struttura conterà un team composto da almeno un medico, un infermiere e un amministrativo: questi professionisti si occuperanno delle vaccinazioni.

Le Asp si impegnano all’approvvigionamento delle dosi e alla consegna dei vaccini in tempi certi.

Emerge un ultimo importante dettaglio: gli ospedali privati si impegneranno a comunicare alle Asp, giornalmente, i dati dei soggetti vaccinati con invio di elenchi cartacei o di un foglio excell, entro la mattina successiva alle vaccinazioni, in modo da garantire l’aggiornamento, da parte delle Asp, delle persone vaccinate.