Stasera in TV: “Ulisse: il piacere della scoperta” e “Scontro tra titani”

Per questo mercoledì sera la redazione vuole proporvi 4 imperdibili appuntamenti che spaziano tra storia, premi oscar e leggende.

Sapete come chiamano gli inglesi il mercoledì? Wednesday certo ma anche hump-day, che letteralmente si traduce come “giorno gobba”, sì perché il mercoledì sta giusto in mezzo a quelli che sono i giorni lavorativi della settimana.

Siamo già a mercoledì, siamo nel pieno della nostra settimana lavorativa, abbiamo ingranato bene e adesso possiamo finalmente guardare alla settimana che giunge al termine. Per questo mercoledì sera la redazione vuole proporvi 4 imperdibili appuntamenti:

Ulisse: il Piacere della scoperta – Sei regine per Enrico VIII [Rai 1, 21:25]: l’affascinante Alberto Angela, nel programma diretto e condotto da lui ci vuole portare in un appassionante viaggio nel ‘500 inglese attraverso le intricate vicende del re Enrico VIII e delle sue sei mogli, alcune ripudiate, altre fatte decapitare. Una vicenda di tirannia, sangue e tradimenti che ha portato alla separazione dell’Inghilterra dalla Chiesa di Roma.

Scontro tra Titani [Italia1, ore 21:20]: Storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima.

Il filo nascosto [Iris, 20:59]: Ambientato all’interno dell’industria della moda londinese degli anni cinquanta. Il film segna l’ultima interpretazione di Day-Lewis, che nel giugno 2017 ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione. Acclamato dalla critica, é spesso citato come uno dei migliori film del decennio 2010-2019. Il film ha ottenuto 6 candidature ai Premi Oscar 2018, aggiudicandosi poi quello per i migliori costumi.

Stone [Paramount, 21:10]: è un film del 2010 diretto da John Curran con Edward Norton e Robert De Niro. L’agente di correzione Jack Mabry (R. De NIro) è a poche settimane dalla pensione e spera di riuscire a risolvere nel minor tempo possibile il caso che gli è stato assegnato. Mabry deve decidere se concedere la condizionale al detenuto Gerald “Stone” Creeson, condannato per l’omicidio dei nonni. Stone cerca in tutti i modi di convincere Jack che è un uomo cambiato, ma le torbide trame del detenuto finiranno per coinvolgere entrambi in un gioco pericoloso.

L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot [Rai 4, 21:21]: Veterano della Seconda Guerra Mondiale e artefice dell’omicidio insabbiato di Adolf Hitler, Calvin viene contattato dall’FBI per una nuova missione: trovare e uccidere il bigfoot.