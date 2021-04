Curriculum Studente, è la novità per la Maturità 2021: a cosa serve

Il Curriculum Studente rappresenta una sorta di biglietto da visita dei maturandi italiani. Ecco come funziona e dove è possibile compilarlo.

Il Curriculum Studente rappresenta una sorta di carta d’identità del percorso scolastico ed extra-scolastico dei giovani maturandi italiani. A partire da quest’anno tale documento, di cui la Commissione d’esame dovrebbe tenere conto, verrà allegato al Diploma ottenuto dopo aver svolto la Maturità 2021. Scopriamo, quindi, nel dettaglio come funziona e come compilarlo.

Le istruzioni del MIUR

Alcuni giorni fa, il Ministero dell’Istruzione ha rilasciato una nota in cui vengono illustrate tutte le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum Studente. Come scritto anche da La Tecnica della Scuola, all’interno della nota si precisano le operazioni di competenza per le scuole, gli studenti e le commissioni d’esame.

Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni di competenza degli studenti, questi ultimi dovranno ricevere abilitazione dalle segreterie e, in seguito, potranno accedere al sito curriculumstudente.istruzione.it. Qui i candidati potranno accedere alle tre sezioni da compilare, relative a ciascuna delle parti che compongono il curriculum.

La sezione di interesse degli studenti è la terza, quella che concerne le attività più significative compiute in ambito extra-scolastico, facendo particolare attenzione a quelle che possono valorizzare l’elaborato e il colloquio dell’esame di maturità.

Come è strutturato

Come accennato, quindi, il Curriculum Studente è strutturato in tre parti:

la prima riguarda le informazioni legate al proprio percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti e ad eventuali altre esperienze svolte in ambito formale;

la seconda deve essere compilata inserendo eventuali certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere ottenute;

la terza sezione, infine, riguarda le esperienze extra-scolastiche.

Dove compilarlo

Dal 6 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione ha reso fruibile a studenti e scuole una piattaforma online dedicata (curiculumstudente.istruzione.it), dove sarà possibile inserire le informazioni richieste e creare il proprio primo “biglietto da visita”.

Le scuole potranno verificare, ed eventualmente modificare, in ogni momento il Curriculum Studente dei propri iscritti.