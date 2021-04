Stasera in TV: “Gesù di Nazareth” e “Spider-Man: Homecoming”

La programmazione di stasera, 1 aprile 2021, è ricca di film e di programmi TV da godersi comodamente sul divano: ecco i nostri consigli.

Io sono vendetta [Italia 1, 21:20]: Film d’azione del 2016. Un ingegnere disoccupato, tale Stanley Hill, assiste all’omicidio della moglie Vivian in un parcheggio. Devastato dal senso di colpa, l’uomo è ossessionato dall’immagine della moglie che muore tra le sue braccia e, quando il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti si mostrano incapaci e disinteressati a garantirgli giustizia, si rivolge al vecchio amico Dennis, decidendo di prendere la situazione in mano. Ciò porta rapidamente alla luce il passato nascosto che i due amici condividono, rivelandosi molto più pericoloso di quanto si immaginasse.

Spider-Man: Homecoming [TV8, 21:30]: Tom Holland interpreta il famoso personaggio dei fumetti, l’Uomo Ragno, nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.

ATM – Trappola mortale [Italia 1, 21:15]: Horror americano. Emily, Corey e David sono tre amici e colleghi di lavoro che durante un giro notturno in città, la sera di Natale, hanno bisogno di fermarsi a uno sportello bancomat per prelevare del denaro. Durante la sosta, però, si ritrovano in ostaggio di un maniaco psicopatico che li costringe a un claustrofobico gioco al massacro.

Gesù di Nazareth [TV2000, 21:28]: Film italiano del 1977 diretto da Franco Zeffirelli. Si racconta la storia di Gesù di Nazareth fino alla crocifissione.

L’Isola dei Famosi 2021 [Canale 5, 21:20]: Reality show in cui un gruppo di personaggi famosi si sfidano in prove estenuanti su un’isola desertica dove devono sopravvivere.

Tutti i soldi del mondo [Rai 3, 21:20]: Thriller del 2017. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta il pagamento. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani [Rai 1, 21:25]: Una donna misteriosa di nome Dafne viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro, e che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella d i Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.